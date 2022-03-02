Мильштейн о возможном отстранении россиян от драфта: «Из-за страха перед общественным мнением владельцы не могут сказать, что они не согласны»

высказался о возможном отстранении российских игроков от драфта НХЛ.

«Некоторые хоккейные руководители уже выразили обеспокоенность по поводу предстоящего драфта и того, смогут ли эти хоккеисты когда-либо приехать из России и играть. А некоторые из них обеспокоены общественным мнением в отношении выбора определенных игроков на драфте.

Я пытаюсь понять команды, и, конечно, общественное мнение имеет значение, но это чистая дискриминация. И мы говорим о жизнях молодых людей. Невинных молодых людей, которых сейчас наказывают.

USHL и CHL рассматривают вариант отстранения российских игроков от драфта в следующем году? Это разрушит мечты этих подростков и потенциально изменит траекторию всей их карьеры.

Несколько владельцев и генеральных менеджеров в этих лигах сказали мне, что они не согласны с этим. Но они также говорят мне, что не могут говорить об этом публично из-за страха перед общественным мнением», – сказал агент.

Мильштейн представляет 15 игроков российского происхождения, которые, по его прогнозам, могут быть выбраны на драфте НХЛ-2022.

Юров – 6-й в рейтинге драфта НХЛ-2022 от Скотта Уиллера, Мирошниченко – 11-й