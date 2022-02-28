Мильштейн просит обеспечить дополнительную безопасность российским игрокам в Северной Америке

Теги НХЛ Никита Кучеров Андрей Василевский Даррен Дрегер Никита Задоров Илья Михеев Дэн Мильштейн Хоккей

Дэн Мильштейн намерен добиться дополнительной безопасности российским хоккеистам в Северной Америке.

Детали разговора с агентом передал инсайдер Даррен Дрегер.

Так, Мильштейн выразил обеспокоенность относительно угроз своим клиентам как лично, так и в социальных сетях.

В связи с этим представитель хоккеистов просит обеспечить дополнительную безопасность для своих игроков в Северной Америке.

Мильштейн представляет интересы, в частности, таких игроков, как Никита Кучеров, Андрей Василевский, Илья Михеев и Никита Задоров.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные