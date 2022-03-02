Мильштейн о россиянах в НХЛ: «Их называют нацистами, им желают смерти. Дискриминация и расизм поражают»

заявил, что российские игроки сталкиваются с расизмом и дискриминацией.

«Дискриминация и расизм, с которыми сейчас сталкиваются российские и белорусские игроки, поражают. Мы отброшены на 30 лет назад.

Мне звонят игроки, звонят родители. Они обеспокоены тем, смогут ли играть, будут ли они в безопасности.

Я горжусь, что я американец, поэтому прошу, давайте объединимся. Дом моего детства бомбят. Я не спал шесть дней, потому что это очень трудное время. Но люди придираются не к тем. Я могу сказать от имени своих клиентов: они хотят мира во всем мире, как и все остальные», – сказал агент.

Мильштейн сообщил, что на этой неделе один из его клиентов подвергся дискриминации на улице.

«На него кричали: «Возвращайся в свою страну», называли нацистом и другими словами. Клиентов называют нацистами. Им желают смерти. Это же люди. Это хоккеисты. Эти ребята вносят свой вклад в наше общество, платят миллионы долларов в виде налогов в США и Канаде и занимаются благотворительной деятельностью дома.

Мои клиенты не так уж сильно беспокоятся за себя. Но когда они на выезде, а дома у них жена и новорожденный ребенок, возникают серьезные опасения», – заявил Мильштейн.

Мильштейн родился в Киеве. Он иммигрировал в Соединенные Штаты в 1991 году как политический беженец. Сейчас он является гражданином США.

Он представляет интересы 75% игроков НХЛ, родившихся в России и Беларуси, включая , Андрея Василевского, Илью Сорокина, Илью Михеева и .