«Как успокоить Барсика?» «Авангард» представил видео к серии с «Ак Барсом»

представил видео к серии с – «Как успокоить Барсика».

Сегодня команды проведут первый матч серии первого раунда Кубка Гагарина.

Главный тренер команды представлен в качестве хозяина кота по имени Барсик. Эпизод происходит в кабинете ветеринара.

Видео содержит несколько отсылок к предыдущим матчам команд в плей-офф прошлых сезонов.

В прошлом плей-офф команды сыграли в финале Восточной конференции. «Авангард» победил со счетом 4-3, причем во всех матчах серии побеждали гости.