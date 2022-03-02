«Как успокоить Барсика?» «Авангард» представил видео к серии с «Ак Барсом»

Теги Ак Барс Авангард Боб Хартли видео КХЛ Кубок Гагарина ахахаха Хоккей

«Авангард» представил видео к серии с «Ак Барсом» – «Как успокоить Барсика».

Сегодня команды проведут первый матч серии первого раунда Кубка Гагарина. 

Главный тренер команды Боб Хартли представлен в качестве хозяина кота по имени Барсик. Эпизод происходит в кабинете ветеринара.

Видео содержит несколько отсылок к предыдущим матчам команд в плей-офф прошлых сезонов.

В прошлом плей-офф команды сыграли в финале Восточной конференции. «Авангард» победил со счетом 4-3, причем во всех матчах серии побеждали гости.

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