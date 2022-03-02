Лямся о задаче-минимум по играм с «Сибирью»: «Предпочел выиграть любую серию за четыре игры, однако понимаю, что соперник очень силен»

прокомментировал победу над (2:1) в первом матче серии Кубка Гагарина.

– Получился настоящий хоккейный матч, хороший поединок. На команду, когда давно не было игр, давят ожидания – это, конечно, тоже сказывается.

Самое главное, что нам удалось одержать победу. Считаю, что это может придать нам энергии. Соперник сыграл примерно так, как мы и ожидали, к чему мы готовились.

– Довольны ли вы игрой в первом звене?

– Думаю, что у таких игроков появляется дополнительное чувство ответственности, когда они вместе играют, понимая важность матча. С каждым днем они будут все лучше и лучше взаимодействовать.

– Виктор Козлов, комментируя серию 2011 года между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью», сказал, что у команды тогда была задача пройти первый раунд за четыре матча, потому что нужно было распределить силы. У вас есть задача-минимум по количеству матчей, за которые нужно пройти новосибирскую команду?

– Нам необходимо найти ключи и средства, чтобы выиграть эту серию, хоть и за семь матчей, потому что соперник очень сильный, они здорово защищаются.

Непросто находить пути к воротам и забивать шайбы. Конечно, я бы предпочел выиграть любую серию за четыре игры, однако, понимаю, что оппонент очень силен.

Надо к каждому матчу готовиться серьезно, чтобы выиграть серию, не обращая внимание на количество матчей.

– Концовка получилась достаточно нервная, сибиряки много времени провели в зоне «юлаевцев». Они в плане «физики» в концовке были получше или просто играли на удержание?

– Считаю, ключевым моментом стало то, что мы слишком легко от шайбы избавлялись, соперник быстро ей завладевал.

Возможно, сказывались наши неправильные решения, допущенные ошибки. Естественно, перед следующим матчем нужно над этим поработать.

Но не будем забывать, что «Сибирь» проигрывала всего в одну шайбу, им нужно было бросать все силы, чтобы отыграться.

Это матч плей-офф, они стали рисковать, и мы совершили невынужденные ошибки. Никто не планировал так закрываться, – заявил главный тренер .