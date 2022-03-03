Сергей Светлов: «Хотелось бы видеть в КХЛ более атакующий хоккей. Если станем так играть, на Олимпиадах нашей школе будет легче»

Сергей Светлов хочет, чтобы клубы КХЛ играли в более атакующий хоккей.

«В эти дни состоялся финал Лиги чемпионов, в котором «Регле» обыграл «Таппару». Шведы показали, что закрытые системы финнов можно открывать – и побеждать.

Все-таки хотелось бы видеть и более атакующий хоккей в КХЛ. Посмотрите, даже в матче с «Сибирью» сыграл очень осторожно, что уж говорить о консервативных сериях «Ак Барс» – и – «Локомотив».

В той же закрытого хоккея не увидишь, практически все команды ищут счастья в атаке.

На мой взгляд, если и мы станем так играть, то на Олимпиадах нашей школе будет легче», – сказал бывший тренер клубов .

В финале Олимпиады-2022 российская команда проиграла финнам со счетом 1:2.