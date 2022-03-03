Бобровский о Кубке Стэнли: «Все шансы есть. У «Флориды» хорошая и сбалансированная команда»

Голкипер Сергей Бобровский рассказал о шансах «Флориды» выиграть Кубок Стэнли.

– Вы в этом сезоне преобразились во «Флориде», показываете более стабильную игру. В чем видите причины?

– Я сказал бы, что и раньше играл стабильно и надежно. Статистика не всегда отражает реальное положение. В этом сезоне у нас хорошая команда, я спокойно делаю свою работу.

Все на своих местах. Знаю, когда я буду играть, когда – нет, сколько отдыха. Есть полное понимание и своей роли, и того, что происходит вокруг меня. Это позволяет сосредоточиться на своем деле. Нет никаких сюрпризов – я работал как раньше. Относился к тренировкам честно и с душой.

– «Пантерс» небезосновательно относят к фаворитам плей-офф. Чувствуете, что в этом сезоне вы созрели для большой победы?

– Конечно. У нас хорошая и сбалансированная команда. Отличный коллектив, приятная атмосфера в раздевалке. Все шансы для этого есть. Плей-офф покажет.

Много хороших команд, лига конкурентная. Я особо не забегаю вперед, живу здесь и сейчас. Не думаю о том, что ждет в апреле и мае. Доживем – увидим.

– часто играет по бразильской системе: может забить шесть и пропустить четыре. Статистика не самая привлекательная – зато победили.

– Победа – это цель игры. Когда команда выигрывает чемпионат, никто не смотрит, у кого какая статистика. Все выкладываются на благо команды, – отметил Бобровский.

В настоящий момент «Флорида» занимает в Восточной конференции 3-е место, набрав 75 очков за 53 игры.