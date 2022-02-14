Бобровский о Ковальчуке: «Хороший хоккеист, лидер. Сплотить ребят – одна из его сильных сторон»

Голкипер «Флориды» высказался о генеральном менеджере сборной России Илье Ковальчуке.

– Вы удивились, когда Илья Ковальчук, не объявив о завершении игровой карьеры, стал генеральным менеджером олимпийской сборной?

– Да. В сборной произошло много событий, которым можно было удивиться. Череда тренеров, Илья – генеральный менеджер. Это его решение, я рад за него. Илья большой профессионал и точно знает, чего он хочет.

– Вы играли вместе на больших турнирах. Илья Ковальчук всегда был лидером и вожаком в командах. Такой человек и должен быть генеральным менеджером, согласны?

– Да, согласен. Мы играли вместе в СКА в локаутный сезон. Илья – хороший хоккеист и настоящий лидер. Сплотить ребят в раздевалке – одна из его сильных сторон, – сказал Бобровский.