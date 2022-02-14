Бобровский о том, что игроки НХЛ не продавливали поездку на Олимпиаду: «А были ли реальные шансы что-то изменить? Не всегда публичная критика – лучший метод»

Голкипер «Флориды» высказался на тему решения НХЛ не отпускать хоккеистов на -2022.

– Из больших звезд мало кто резко высказывался о решении . Почему топ-игроки ушли в тень и не пытались публично продавить поездку на Олимпиаду?

– Это скользкий вопрос. Отвечать за игроков, кто что думает, не совсем правильно. Думаю, за закрытыми дверьми этот вопрос обсуждался и решался. Пытались что-то придумать, чтобы повлиять.

Другой вопрос: а были ли реальные шансы что-то изменить? Не всегда публичная критика – лучший метод, чтобы повлиять на кого-то.

Кто-то высказывает мнение публично и привлекает внимание общественности. Кто-то решает вопрос один на один с руководителями или менеджерами. У каждого свой подход, свое мнение и свои обстоятельства.

– Вы не думаете, что общественный резонанс, когда, к примеру, Кросби, Макдэвид, Овечкин, Малкин раскритиковали решение НХЛ, заставил бы лигу поменять позицию по Китаю?

– У Овечкина и Кросби свое видение ситуации. Как они решили, так они и сделали. Я не владею всей ситуацией об их позиции в этом вопросе, поэтому не могу ничего прокомментировать, – сказал Бобровский.