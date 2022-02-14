Бобровский о сезоне в КХЛ из-за Олимпиады: «Это авантюра. Бросить все и всех даже ради такой большой мечты – это не про меня»

Голкипер «Флориды» заявил, что не был бы готов провести сезон в КХЛ ради поездки на Олимпиаду.

– Потенциальный Кубок мира из сильнейших хоккеистов, который планируют провести в 2024 году, может стать заменой Олимпиады?

– Олимпиада – это Олимпиада. Кубок мира – это Кубок мира. Все эти события – праздники хоккея. Одно не может заменить другое. Нельзя сравнивать, что лучше, а что – хуже.

У меня остались очень позитивные впечатления от Кубка мира-2016 в Торонто.

Все было организовано на высшем уровне – и в плане состава участников, и по условиям, и по качеству хоккея, и по интересу к турниру. Думаю, что и в 2024 году будет так же.

Если состоится Кубок мира, все круто организует и все с удовольствием наденут майки своих стран и сыграют в хоккей, чтобы порадовать болельщиков.

– Посещали ли вас мысли приехать в один из олимпийских сезонов в , чтобы выиграть золото Олимпиады?

– Нет. Смотрите, у каждого человека есть семья и работа, на которой он несет определенную ответственность.

Есть люди, за которых он несет ответственность. В хоккее – аналогично. Ты играешь в команде, в тебя верят, тебе доверяют.

Есть контрактные обязательства. Нельзя бросить это все из-за мечты. Конечно, золото Олимпиады – это мечта детства. Но в текущих обстоятельствах это авантюра.

Я последовательный человек, предпочитаю держать в руках реальность и строить лестницу к своей мечте.

Все постепенно и последовательно. Бросить все и всех даже ради такой большой мечты, как , – это не про меня, – сказал Бобровский.