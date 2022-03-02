Кудашов об игре России на Олимпиаде: «Все хотят держать шайбу, обыгрывать, но соперник этого не дает. Это современный хоккей»

объяснил, почему сборная России незрелищно играла на Олимпиаде.

Российская команда проиграла финнам со счетом 1:2 в финале турнира.

– Почему сборная России выбрала такую внешне не самую зрелищную тактику, за которую многие вас критиковали, даже несмотря на завоеванные медали?

– Мировой хоккей в целом очень поменялся, причем буквально за короткое время. Не из-за того, что мы такие. Мы все хотим держать шайбу, обыгрывать, но соперник этого не дает сделать.

Физически все команды сильно подготовлены, пространства мало. Все играют в давление, накрывают тебя везде. Это современный хоккей.

В собрана плеяда хоккеистов, поэтому там за счет индивидуального мастерства преимущество создается. А когда общий уровень ровный, то получается такая игра.

– Почему так все поменялось?

– Одна из главных причин – уменьшение размеров площадок. В Пекине мы играли на маленьких канадских площадках – это первая с такими размерами. Они подразумевают очень плотный хоккей. Возрастает скорость и плотность, идет постоянный контакт между игроками – это диктует постоянное движение шайбы вперед, за спину сопернику. При таком плотном хоккее любая ошибка, поперечные передачи, сбросы назад – все это чревато голом, – сказал тренер сборной России.