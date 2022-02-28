Кудашов о «Северстали»: «Очень сильная команда с хорошим подбором игроков. «Динамо» готовится серьезно»

рассказал о подготовке к серии плей-офф против .

– В связи с изменением расписания и подготовки довольны ли вы состоянием команды?

– Состояние команды оценим только в играх. Был проведен плановый тренировочный процесс. Физическое состояние нормальное. К плей-офф готовы.

– сегодня не принимал участие. Почему? И как оцените состояние Антона Ведина?

– Со Стасом ничего страшного. Просто пропускал тренировку. По Ведину будем смотреть и думать. Участие в первом матче под вопросом.

– Как оцените форму олимпийцев?

– Нормальная форма, хоккейная. Кроме шуток, все готовы, все понимают. Да, много сил отдали, но была неделя, поэтому ребята пришли в себя.

– Как влияла неопределенность по сопернику?

– Мы узнали, что у нас будет «Северсталь» недели три назад, поэтому готовились к ним.

– Что скажете про «Северсталь»?

– Очень сильная команда с хорошим подбором игроков, обученная, быстрая. Собиралась не один год. Мы готовимся очень серьезно к сопернику.

– Есть ли опасения, что легионеры могут не доиграть сезон?

– У вас они есть? Значит, они у всех есть. Такая ситуация в мире. Столько новостей вокруг…

Сегодня все ребята были в составе, поэтому мы готовимся к первому матчу, который пройдет послезавтра, 2 марта, – заявил главный тренер .