Кудашов о «Северстали»: «Очень сильная команда с хорошим подбором игроков. «Динамо» готовится серьезно»

Алексей Кудашов рассказал о подготовке к серии плей-офф КХЛ против «Северстали».
– В связи с изменением расписания и подготовки довольны ли вы состоянием команды?
– Состояние команды оценим только в играх. Был проведен плановый тренировочный процесс. Физическое состояние нормальное. К плей-офф готовы.
– Станислав Галиев сегодня не принимал участие. Почему? И как оцените состояние Антона Ведина?
– Со Стасом ничего страшного. Просто пропускал тренировку. По Ведину будем смотреть и думать. Участие в первом матче под вопросом.
– Как оцените форму олимпийцев?
– Нормальная форма, хоккейная. Кроме шуток, все готовы, все понимают. Да, много сил отдали, но была неделя, поэтому ребята пришли в себя.
– Как влияла неопределенность по сопернику?
– Мы узнали, что у нас будет «Северсталь» недели три назад, поэтому готовились к ним.
– Что скажете про «Северсталь»?
– Очень сильная команда с хорошим подбором игроков, обученная, быстрая. Собиралась не один год. Мы готовимся очень серьезно к сопернику.
– Есть ли опасения, что легионеры могут не доиграть сезон?
– У вас они есть? Значит, они у всех есть. Такая ситуация в мире. Столько новостей вокруг…
Сегодня все ребята были в составе, поэтому мы готовимся к первому матчу, который пройдет послезавтра, 2 марта, – заявил главный тренер «Динамо».