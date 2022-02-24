Виталий Давыдов: «Россия всегда славилась хоккеем и балетом. Если будем танцевать в таком же скучном стиле, как играли, потеряем и балет»

считает, что сборная России играла без огонька на Олимпиаде-2022.

Российская команда проиграла финнам со счетом 1:2 в финале турнира.

– В середине турнира вы дали интервью, в котором отметили скромный уровень хоккейной Олимпиады и заявили, что сборная России может проиграть только сама себе. Проиграла?

– Ничего нового не скажу, уровень хоккейных Игр был средним, но задача нами, к сожалению, не была решена – чемпионский титул не удержан. Да, команда хорошо потрудилась, но хоккей был без огонька. Разве что в третьем периоде матча с чехами сборная России показала привычный для нас веселый и атакующий хоккей, пусть в этом матче и проиграла.

Огорчил не столько результат, сколько стиль игры. Наша страна всегда славилась хоккеем и балетом. Но если мы будем танцевать в таком же скучном стиле, как играли в хоккей, то потеряем и балет.

– С кого спрашивать за потерю стиля? С тренерского штаба?

– У меня ко всем уважительное отношение – особенно к «динамовцам» Алексею Жамнову, Алексею Кудашову и Сергею Гончару. Жамнов и Гончар, по сути, новички, вопросы здесь скорее к тем, кто пошел на такой риск перед .

Правильно пишут в прессе, что теперь надо дождаться отчета тренерского штаба. Ребятам надо к нему хорошо подготовиться, разъяснить свои решения, где-то их защитить, но при этом детально разобрать сделанные ошибки. Перед чемпионатом мира все необходимо исправить, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.