Кудашов о санкциях ИИХФ: «Особенно обидно за парней 2002 года рождения. Шанс попасть на МЧМ у этого поколения утерян»

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Алексей Кудашов заявил, что ему жаль игроков, которые пропустят ЧМ и МЧМ из-за санкций ИИХФ.

28 февраля на заседании совета ИИХФ было принято решение отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации. У России также отобрали право на проведение МЧМ-2023

– Что скажете о наложенных санкциях на наш спорт и хоккей в частности?

– Непросто подобрать правильные слова. Все это, конечно, очень неприятно. Принято говорить, что спорт вне политики, но теперь уже что есть, то есть.

Сейчас не думаю о случившемся, поскольку занят подготовкой «Динамо» к плей-офф КХЛ. Надо жить дальше. Тем более мы не знаем, сколько эти санкции продлятся.

Но одно могу сказать точно: жаль хоккеистов. И взрослых, которые не поедут на ближайший чемпионат мира. Хорошо, что у некоторых из них сейчас хотя бы была Олимпиада. А что говорить о молодых парнях? Они лишены молодежного и юниорского ЧМ.

Особенно обидно за парней 2002 года рождения, которые два года назад потеряли ЮЧМ из-за пандемии, два месяца назад с их участием не был доигран МЧМ из-за странного регламента. Была надежда, что этот МЧМ по новой сыграют летом, но теперь и шанс туда попасть у этого поколения утерян.

– На недоигранном МЧМ принимали участие ваши подопечные по «Динамо» Максим Моторыгин, Никита Новиков, Иван Дидковский. Что можно им сказать в этой ситуации?

– И им, и другим ребятам сейчас вряд ли помогут какие-то слова. Надо только их поддержать, помочь дальше заниматься хоккеем. Надеемся, что когда-то вся эта ситуация закончится и наши команды снова смогут играть на турнирах среди лучших. А мы как тренеры должны способствовать прогрессу молодых, чтобы если не сейчас, то уже на взрослых соревнованиях они получили шансы поучаствовать и побороться за победу.

Сейчас ничего другого не остается, как продолжать работать и радовать болельщиков команд КХЛ своей игрой, – сказал главный тренер «Динамо».

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