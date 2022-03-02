Кожевников о том, возвращаться ли Овечкину в Россию: «Он взрослый мальчик, сам решит»

Александр Кожевников высказался о возможном возвращении Александра Овечкина в Россию.

– Нужно ли российским игрокам сейчас уезжать из НХЛ?

– Пока игроки сами не сказали о том, что им там угрожают, смысла нет. И что с того, что об этом заявил их агент? Он своих защищает, и это правильно, потому что они приносят ему деньги. Но игроки же не пишут об этом ничего. Тут, как говорится, бабка на двое сказала.

– Нужно ли возвращаться Овечкину?

– Это его решение. Он взрослый мальчик, сам решит. Почему я должен ему советовать? Ему сорок лет, зачем ему советы? – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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