Коваленко о россиянах в НХЛ: «Уверен, что призыв Гашека не воплотится в жизнь. Там все подчинено не политике, а бизнесу»

Андрей Коваленко считает, что НХЛ не расторгнет контракты россиян.
Бывший глава профсоюза КХЛ прокомментировал заявление экс-вратаря сборной Чехии Доминика Гашека, призвавшего НХЛ расторгнуть контракты с российскими игроками.
– Жесткие времена наступают и в НХЛ – знаменитый чешский вратарь Доминик Гашек призвал разорвать контракты со всеми российскими легионерами. Это возможно?
– Практически уверен в том, что призыв Гашека не воплотится в жизнь. НХЛ – это лига, в которой четко работает коллективное соглашение, в ней все подчинено не политике, а бизнесу.
В этом бизнесе нет замены Александру Овечкину, Евгению Малкину, Никите Кучерову, Андрею Василевскому и еще десятку мастеров. Поэтому там никто не даст волю эмоциям, чтобы потерять деньги и ударить по своему бизнесу. В США и Канаде все очень прагматично, и такие вещи не проходят.
Кстати, еще один фактор – Ассоциация игроков. У профсоюза есть все возможности, чтобы защитить гарантированные контракты наших хоккеистов НХЛ. Для клубов лиги такие расторжения обойдутся во многие миллионы долларов. А у того же «Вашингтона» без Овечкина начнутся большие финансовые проблемы.
– Вас удивило, что такую сомнительную историю затеял именно чешский хоккеист?
– Для меня загадка, почему Гашек влез в эту историю. Много лет играл с чешскими хоккеистами и в НХЛ, и в КХЛ. Ни разу не замечал, что у кого-то из них есть какое-то специфическое отношение к нам, российским хоккеистам. Наоборот, мы до сих пор общаемся с чешскими ребятами, – сказал Коваленко.