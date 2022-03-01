Коваленко о россиянах в НХЛ: «Уверен, что призыв Гашека не воплотится в жизнь. Там все подчинено не политике, а бизнесу»

считает, что НХЛ не расторгнет контракты россиян.

Бывший глава профсоюза КХЛ прокомментировал заявление экс-вратаря сборной Чехии Доминика Гашека, призвавшего НХЛ расторгнуть контракты с российскими игроками.

– Жесткие времена наступают и в НХЛ – знаменитый чешский вратарь Доминик Гашек призвал разорвать контракты со всеми российскими легионерами. Это возможно?

– Практически уверен в том, что призыв Гашека не воплотится в жизнь. НХЛ – это лига, в которой четко работает коллективное соглашение, в ней все подчинено не политике, а бизнесу.

В этом бизнесе нет замены , Евгению Малкину, , Андрею Василевскому и еще десятку мастеров. Поэтому там никто не даст волю эмоциям, чтобы потерять деньги и ударить по своему бизнесу. В США и Канаде все очень прагматично, и такие вещи не проходят.

Кстати, еще один фактор – . У профсоюза есть все возможности, чтобы защитить гарантированные контракты наших хоккеистов НХЛ. Для клубов лиги такие расторжения обойдутся во многие миллионы долларов. А у того же «Вашингтона» без Овечкина начнутся большие финансовые проблемы.

– Вас удивило, что такую сомнительную историю затеял именно чешский хоккеист?

– Для меня загадка, почему Гашек влез в эту историю. Много лет играл с чешскими хоккеистами и в НХЛ, и в КХЛ. Ни разу не замечал, что у кого-то из них есть какое-то специфическое отношение к нам, российским хоккеистам. Наоборот, мы до сих пор общаемся с чешскими ребятами, – сказал Коваленко.