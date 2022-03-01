Коваленко о россиянах в НХЛ: «Уверен, что призыв Гашека не воплотится в жизнь. Там все подчинено не политике, а бизнесу»

Теги Андрей Коваленко Евгений Малкин Александр Овечкин Доминик Гашек бизнес НХЛ Ассоциация игроков НХЛ Никита Кучеров Андрей Василевский Политика Хоккей

Андрей Коваленко считает, что НХЛ не расторгнет контракты россиян. 

Бывший глава профсоюза КХЛ прокомментировал заявление экс-вратаря сборной Чехии Доминика Гашека, призвавшего НХЛ расторгнуть контракты с российскими игроками. 

– Жесткие времена наступают и в НХЛ – знаменитый чешский вратарь Доминик Гашек призвал разорвать контракты со всеми российскими легионерами. Это возможно?

– Практически уверен в том, что призыв Гашека не воплотится в жизнь. НХЛ – это лига, в которой четко работает коллективное соглашение, в ней все подчинено не политике, а бизнесу.

В этом бизнесе нет замены Александру Овечкину, Евгению Малкину, Никите Кучерову, Андрею Василевскому и еще десятку мастеров. Поэтому там никто не даст волю эмоциям, чтобы потерять деньги и ударить по своему бизнесу. В США и Канаде все очень прагматично, и такие вещи не проходят.

Кстати, еще один фактор – Ассоциация игроков. У профсоюза есть все возможности, чтобы защитить гарантированные контракты наших хоккеистов НХЛ. Для клубов лиги такие расторжения обойдутся во многие миллионы долларов. А у того же «Вашингтона» без Овечкина начнутся большие финансовые проблемы. 

– Вас удивило, что такую сомнительную историю затеял именно чешский хоккеист?

– Для меня загадка, почему Гашек влез в эту историю. Много лет играл с чешскими хоккеистами и в НХЛ, и в КХЛ. Ни разу не замечал, что у кого-то из них есть какое-то специфическое отношение к нам, российским хоккеистам. Наоборот, мы до сих пор общаемся с чешскими ребятами, – сказал Коваленко. 

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