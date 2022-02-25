Александр Овечкин: «Не нужно больше войны, пожалуйста»

дал комментарий по поводу ситуации на Украине.

«Сложная ситуация. Моя семья в России. Это страшные моменты. Но мы ничего не можем сделать. Мы просто надеемся, что скоро все закончится, и все будет хорошо.

Не нужно больше войны, пожалуйста. Не имеет значения, кто воюет: Россия, Украина или другие страны. Я думаю, что мы должны жить в мире. Мы должны жить в мире и прекрасном мире», – сказал нападающий.

Также капитан ответил на вопрос про президента России Владимира Путина.

«Это мой президент. Но, как уже говорил, я не политик. Я просто спортсмен. И очень надеюсь, что все это скоро закончится. Но не могу ни на что повлиять», – заявил Овечкин.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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