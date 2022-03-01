CCM не будет использовать россиян в рекламных компаниях. С ними сотрудничают Овечкин, Малкин и Орлов

Канадский бренд CCM не будет использовать в своих рекламных компаниях.

Это также касается и других российских хоккеистов, в частности, из и из .

«Нам, как и всему миру, очень грустно наблюдать за тем, что происходит на Украине.

Господин Овечкин не несет ответственности за действия российского правительства, но мы приняли решение не использовать его – или любого другого российского игрока – в какой-либо маркетинговых целях на данный момент», – заявил исполнительный директор CCM Маруан Наби.

Овечкин сотрудничает с брендом экипировки CCM Hockey с 2017 года.

Сообщается, что канадская компания платит россиянину 500 тысяч долларов в год плюс процент от продаж в России.

При этом отмечается, что CCM, скорее всего, не будет расторгать контракты с российскими хоккеистами, несмотря на то, что в ближайшее время они не будет появляться в рекламных кампаниях.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.