«Некоторые задаются вопросом о долгосрочной жизнеспособности КХЛ». Журналист Крис Джонстон о ситуации в лиге

Теги Йокерит Джефф Плэтт КХЛ Кубок Гагарина Шейн Принс Крис Джонстон Ник Шор деньги Хоккей

Крис Джонстон сомневается в перспективах КХЛ на фоне бегства легионеров. 

Канадский журналист высказался о ситуации в лиге. 

«Лига стала выглядеть немного иначе, чем было до ситуации на Украине. Это связано с тем, что многие иностранные игроки стали расторгать контракты и хотят уехать из России. В том числе североамериканцы – Шейн ПринсДжефф Плэтт и Ник Шор. Заметные игроки в этой лиге. 

Таким образом, помимо двух команд, выбывших из лиги прямо перед плей-офф («Йокерит» и «Динамо» Рига – прим. Sports.ru), теперь из нее побежали и иностранные игроки. Это делает ситуацию довольно нестабильной. Мне сказали, что суммы денег в рублях в пересчете на доллар могут уменьшиться вдвое из-за скачков валютного курса. 

Некоторые задаются вопросом о долгосрочной жизнеспособности КХЛ. У них есть плей-офф, но вокруг много что рушится», – сказал Джонстон в эфире TSN. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные