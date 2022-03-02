«Некоторые задаются вопросом о долгосрочной жизнеспособности КХЛ». Журналист Крис Джонстон о ситуации в лиге

сомневается в перспективах на фоне бегства легионеров.

Канадский журналист высказался о ситуации в лиге.

«Лига стала выглядеть немного иначе, чем было до ситуации на Украине. Это связано с тем, что многие иностранные игроки стали расторгать контракты и хотят уехать из России. В том числе североамериканцы – , и Ник Шор. Заметные игроки в этой лиге.

Таким образом, помимо двух команд, выбывших из лиги прямо перед плей-офф ( и «Динамо» Рига – прим. Sports.ru), теперь из нее побежали и иностранные игроки. Это делает ситуацию довольно нестабильной. Мне сказали, что суммы денег в рублях в пересчете на доллар могут уменьшиться вдвое из-за скачков валютного курса.

Некоторые задаются вопросом о долгосрочной жизнеспособности КХЛ. У них есть плей-офф, но вокруг много что рушится», – сказал Джонстон в эфире TSN.