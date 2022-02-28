Меньшиков об уходе «Йокерита»: «Эту досаду не соизмерить с болью и страданиями, которые происходят на Украине. Мы все хотим мира!»

Теги Йокерит КХЛ Кубок Гагарина Виталий Меньшиков Политика Хоккей

Виталий Меньшиков высказался о том, что «Йокерит» снялся с розыгрыша Кубка Гагарина.

«В связи со сложившейся ситуацией в мире, «Йокерит» принял решение не участвовать в матчах плей-офф.

Сегодня вся команда и руководство собралась в раздевалке. Каждый из нас обескуражен происходящим и испытывает похожие чувства: горечь от внезапно закончившегося сезона, печаль от несбывшихся надежд, боль от утерянных возможностей. Мы все приняли известия о сложившихся событиях со слезами на глазах.

Позволю себе поделиться собственным мнением, что «Йокерит» – сильный претендент на Кубок Гагарина. И каждый участник команды достоин поднять его над головой…

Безусловно, эту досаду не соизмерить с той болью и страданиями, которые происходят сейчас на Украине. Мы все хотим мира!» – написал защитник «Йокерита» в инстаграме.

С 24 февраля Poccия проводит спeцoпeрaцию на Укpaине. По требованию Pocкомнaдзoра CМИ транслируют официальную формулировку PФ.

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