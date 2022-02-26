Максим Сушинский: «Я бы поднял «Торпедо» на строчку выше, если «Йокерит» отказался. Российский клуб можно было запустить»

Максим Сушинский высказался о том, что «Спартак» досрочно прошел во второй раунд плей-офф КХЛ.
«Йокериту», который отказался от участия в розыгрыше Кубка Гагарина, засчитали четыре поражения.
«И так уже полтора месяца не играют.
Не знаю, найдет ли сейчас «Спартак» соперника, чтобы поиграть во время плей-офф. Это плохо. Всегда хочется играть в режиме.
Я бы принял решение о поднятии «Торпедо» на строчку выше, если «Йокерит» отказался. Надо же кому-то было играть.
«Спартаку» самому неинтересно сидеть просто так. Российский клуб можно было запустить», – заявил бывший президент «Авангарда».