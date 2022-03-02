Тардиф о том, почему ЧМ-2023 не перенесли из России: «Все еще надеемся, что можно найти дипломатическое решение»

Президент ИИХФ объяснил, почему ЧМ-2023 не перенесли из России.

«Мы все еще надеемся, что можно найти дипломатическое решение», – заявил Люк Тардиф.

28 февраля совет ИИХФ принял решение отстранить взрослую, молодежную и юниорскую сборные России от участия в чемпионатах мира 2022 года, а также перенести МЧМ-2023 из Новосибирска и Омска в другую страну.

Принятые решения могут быть отменены в случае разрешения ситуации на Украине.

ЧМ-2023 должен пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

Тардиф о позиции ИИХФ по ЧМ-2023 в России: «Не отменили, потому что хотелось бы еще где-то сохранять оптимизм»