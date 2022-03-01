Депутат Свищев о санкциях ИИХФ: «Они себе в голову стреляют! Теперь страны будут исключать из мирового спорта из-за несогласия с Америкой?»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев считает, что ФХР нужно обжаловать санкции ИИХФ в CAS.

28 февраля на заседании совета ИИХФ было принято решение отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации. У России также отобрали право на проведение МЧМ-2023

– Меры, конечно, беспрецедентные. В истории такого раньше никогда не было. Здесь удивительна позиция Международной федерации хоккея, которая без объяснений, доказательств и суда удаляет из своей семьи российский хоккей.

Насколько теперь мировой хоккей будет интересен без России? Это все похоже на безумный фильм. Конечно, я думаю, что надо оспаривать эти решения в Спортивном арбитражном суде.

Нигде не прописано, что из-за конфликтов между странами можно удалять целые спортивные федерации. Поэтому я уверен, что ФХР должна отстаивать свои права в суде и у нее будут серьезные шансы там.

– Мировой хоккей стреляет сам себе в ногу? Там исключают одну из главных хоккейных стран и одну из самых больших аудиторий.

– Они себе не в ногу, а в голову стреляют! Теперь огромное количество других стран будут исключать из мирового спорта из-за несогласия с Америкой? Не будет ни спорта, ни телевидения?

Посмотрите, отменяют премьеры американских фильмов в России. Ну что это такое? Причем здесь спорт, кино? Пусть политики занимаются политикой, включаются в переговоры. А парни и девчонки, которые играют в хоккей, никакого отношения к этому не имеют. Поэтому мы точно должны отстаивать их права, – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Ранее стало известно, что кинокомпании Disney, Paramount, Warner Bros. и Sony временно отложили выпуск своих фильмов в России.

ФХР о санкциях ИИХФ: «Считаем данное решение дискриминационным. Оставляем за собой право обжаловать его в CAS»