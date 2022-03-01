Борис Майоров: «Формат КХЛ навредил развитию нашего хоккея. Пусть легионеры едут домой, займемся подготовкой своих кадров»

поддержал возможный отъезд иностранных хоккеистов из .

– То, что все российские сборные пропустят чемпионаты мира в этом году – болезненный удар по нашему хоккею?

– Это, безусловно, плохо. Но мы это переживем.

При всех своих проблемах, хоккей в России находится на достаточно высоком уровне. И я от души надеюсь, что эти события подтолкнут наши клубы к тому, что они окажутся без иностранцев.

– Кстати, легионеры уже начали покидать КХЛ накануне Кубка Гагарина. Американец Ник Шор расторг контракт с «Сибирью», а Джефф Плэтт – с .

– Я это только приветствую. Наконец-то мы сможем спокойно заняться подготовкой собственных кадров, без оглядки на то, что можно за рубежом легионеров купить.

Я вообще давно ратую за то, чтобы КХЛ вернулась к формату чемпионата России.

Перед лигой стояла задача интеграции в Европу. Но развитию нашего хоккея формат КХЛ навредил.

Мы все пытались тупо копировать НХЛ, не учитывая множество своих индивидуальных факторов. А копия в любом случае всегда хуже оригинала.

Поэтому пусть легионеры спокойно едут домой. В Уфе и Новосибирске есть свои прекрасные школы, значит, есть резерв.

Конечно, в первый год наш чемпионат без легионеров понизит свой уровень. Но затем все встанет на свои места и довольно быстро, – заявил двукратный олимпийский чемпион.