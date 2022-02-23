Майоров о маленьких площадках на Олимпиаде: «Нельзя из-за них намеренно делать игру более примитивной. Нам размер не мешал проявлять мастерство»

не считает маленькие площадки оправданием неяркой игры сборной России.

Двукратный олимпийский чемпион высказался об игре команды на Олимпиаде-2022 в Пекине.

– При неудачах команды тренеры почему-то все время начинают вспоминать про размеры площадки. Вы с этим согласны?

– Вот на этом как раз не надо зацикливаться. Наш хоккей должен быть смотрибельным, результативным и победным. Вот чего наши болельщики ждут, и им совершенно все равно, на каких площадках это будет происходить. Ни в коем случае нельзя менять стиль из-за того, что площадки на несколько метров уже стали.

Я ведь сам на «канадках» играл не раз. Мы неоднократно ездили в турне по Северной Америке, и проявлять там мастерство нам размер площадок не мешал. Помню, что мы посмеивались над ними, говорили: «Смотри какая узкая, встаешь на вбрасывание и задницей борта касаешься!». Вот и все.

Тарасов и Чернышев на это вообще внимания не обращали. И нынешним тренерам не стоило строить свою тактику в зависимости от того, что мы на более маленькие площадки переходим. Нельзя намеренно делать игру более примитивной. В этом был наш просчет.

– Вы ведь и сами не удовлетворены игрой сборной на Олимпиаде.

– Конечно. За 6 игр – ни одной яркой победы. А в финале мы уступили финнам по броскам 17:31. Почти в два раза. В самом начале третьего периода мы пропускаем от финнов вторую шайбу. И как отыгрываемся? 3 броска по воротам за почти двадцать минут! Ну разве в этом только тренер виноват?

Уж, наверное, Жамнов понимал, что нам надо забивать, чтобы вытянуть матч. Это в первую очередь говорит об уровне наших игроков. О том, в какой хоккей они привыкли играть в КХЛ, об отсутствии настоящих мастеров и в лиге, и в сборной, – сказал Майоров.

Жамнов об игре сборной на Олимпиаде: «На канадской площадке хоккей был упрощен. Мы под него подстраивались»