Майоров о КХЛ: «Стадионы на 8 тысяч, билеты по 3 копейки, а заполнить их все равно не можем. О каком бизнесе может идти речь?»

Борис Майоров высказался о важности тренировок для хоккеистов.

– Хоккеисты любят говорить, что мастерство растет в играх, а не на тренировках.

– Это большое заблуждение. Что такое тренировка? Это многократное повторение одного и того же элемента. Доведение его до автоматизма, до того, что игрок начинает исполнять его рефлекторно в нужной ситуации. Этими упражнениями закрепляются игровые навыки, необходимые профессионалу.

В игре они не закрепляются! Их можно наработать только в тренировках. А в игре проверяется – насколько ты их хорошо закрепил. Игра на фоне серьезного соперника показывает, над чем еще тебе надо продолжать работать. А у нас сейчас большинство игроков хорошими навыками не обладают. И это сразу видно на фоне соперников.

На этой Олимпиаде и чехи, и шведы, и финны выглядели лучше. Поэтому мы и испытали такие серьезные проблемы в матчах с ними.

– Вы хотите сказать, что чересчур насыщенный чемпионат снижает уровень нашего хоккея?

– Да вы сами посмотрите – у нас все реже появляются выдающиеся игроки. Да, порой еще звездочки вспыхивают вопреки обстоятельствам. Но их НХЛ быстро прибирает к рукам. Поэтому нам на звезд рассчитывать не приходится в сборной. Никогда не знаешь – отпустит НХЛ игроков на турнир или нет.

Надо не на звезд молиться, а поднимать общий уровень игроков в лиге. Переманивать к себе ведущих игроков и даже своих сильнейших удерживать мы не можем. Ну так, значит, надо тех, кто у нас остался, тренировать, делать их конкурентоспособными.

– Но за большое количество матчей ратуют клубы КХЛ.

– Я не могу принять их главного довода. Говорят, мы хотим зарабатывать на матчах, как в НХЛ. А каким образом? В НХЛ арены на двадцать тысяч зрителей, которые всегда забиты под завязку, билеты по 150 долларов, плюс огромные контракты с телевидением. И еще у каждого клуба свои рекламные контракты со спонсорами.

А что у нас? Стадионы на восемь тысяч, билеты по три копейки, а заполнить их под завязку все равно не можем. О каком бизнесе тут может идти речь? – сказал двукратный олимпийский чемпион.