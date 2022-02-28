Радиокомментатор Меньшов: «В Финляндии квадратных метров доступного льда на душу ребенка больше, чем в России. Мы потеряли дворовый спорт, теперь там парковки»

Алексей Меньшов объяснил поражение России от Финляндии в финале Олимпиады доступностью льда для детей.

«Не так давно Финляндия нас обыграла на в хоккей.

Потому что в этой стране квадратных метров доступного льда на душу одного взятого ребенка больше, чем у нас. Соответственно, больше и людей, которые занимаются хоккеем.

Мы фактически потеряли дворовый спорт.

Ни по каким-то политическим, а по естественным причинам, потому что раньше играть в футбол можно было во дворах, а теперь там парковки», – заявил радиокомментатор.

Санкции пришли в хоккей: сборная не едет на чемпионаты мира (взрослый и молодежный), турниры 2023-го тоже забирают