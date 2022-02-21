Александр Никишин: «Россия не проиграла, а выиграла второе место. Для меня это был важнейший турнир, я доволен»

Теги Спартак Сборная России по хоккею Сборная Финляндии по хоккею КХЛ Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Йори Лехтеря Антон Слепышев Чемпионат.com Александр Никишин Хоккей

Александр Никишин поделился эмоциями от завоевания серебряных медалей на Олимпиаде.

Российская команда проиграла финнам со счетом 1:2 в финале.

«У меня пока только положительные впечатления. Думаю, останутся такими. Мы не проиграли, а выиграли второе место, для меня это был важнейший турнир. Я доволен. Спартаковец Йори Лехтеря, думаю, за нас болел. Мы с ним обсудим этот вопрос (улыбается).

Когда молодым доверяют, ты чувствуешь это и стараешься прогрессировать. Это возможность показать себя. Надеюсь, оправдали доверие.

Момент со Слепышевым не обсуждали, ну написал и написал, а ему ответили. Кто-то обращает внимание на записи в комментариях, кто-то нет.

Для меня все это грандиозно. Идешь, все узнают, просят автограф, сфотографироваться. Я молодой и люблю все это», – сказал защитник сборной России.

«Все гавноеды, хейтеры, оценщики, большинство российских СМИ – это ваш хлеб! Жуйте!!!! Не подавитесь!!!!!!» Слепышев после поражения в финале Олимпиады

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