Губерниев об Олимпиаде: «Главное разочарование – хоккей. Бездарно профукали шанс победить без игроков НХЛ»

считает выступление сборной России главным разочарованием Олимпиады.

Российская команда проиграла финнам со счетом 1:2 в финале турнира.

– Главное разочарование, несмотря на серебро, это все-таки хоккей. То, что мы увидели в финале (соотношение бросков 1 к 17 в пользу финнов), это ни в какие ворота, извините за каламбур. Мы проигрываем и всего три раза за весь матч бросаем по воротам соперника.

Вы приехали на Олимпиаду выигрывать с такой игрой? Нет, друзья, с таким хоккеем выиграть невозможно. По самоотверженности, безусловно, это пятерка. Видно было, что парни хотели. Но прав великий Ларионов, это игра, а не работа.

– Может, у нас завышенные ожидания к нашему хоккею еще с советских времен, когда мы всех громили? Может, это и есть уровень нашего хоккея сегодня?

– Наш уровень, чтобы финская тройка из нас обыгрывала?! Нет. Но если бы играли все сильнейшие игроки НХЛ, у нас было бы значительно меньше шансов выйти в финал. Это все понимают. У нас был шанс победить без игроков . Мы этот шанс, с моей точки зрения, бездарно профукали. Ну, что есть, то есть.

Я был на этом матче. И очень расстроился. Конечно, сейчас не было такого, как на Олимпиаде в Лэйк-Плэйсиде в 1980-м, когда наши проиграли, и это был вселенский траур. Тогда вся у нас не задалась, несмотря на победы Николая Зимятова, Ирины Родниной, Раисы Сметаниной и т.д. – сказал Губерниев.

Россия нанесла 3 броска в створ в 3-м периоде финала Олимпиады-2022 с Финляндией. Общий счет – 17:31