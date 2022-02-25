Боб Хартли: «Столько видео уже посмотрели, что сами попросили Квартальнова отключить трансляцию, чтобы немножечко отдохнуть»

высказался о том, что попросил не показывать матч «Ак Барса».

Ранее журналист Дмитрий Ерыкалов сообщил, что главный тренер казанцев настоял на отсутствии трансляции игры с «Нефтехимиком».

– В течение регулярного сезона посмотрели на нынешний . Есть какие-то ожидания как он подготовился за паузу в плей-офф. Как считаете, он в этом году будет отличаться или будет такой же как в прошлом?

– Очень хороший вопрос. Мы лишь надеемся, что наш результат будет такой же как в прошлом сезоне.

Мы не можем контролировать то, что показывает «Ак Барс». Наша задача – готовить свою команду, своих игроков. А задача игроков – показывать то, на что они способны.

Понятно, что будет очень интересное противостояние. У Казани хороший клуб, у них прекрасная арена, замечательная атмосфера на трибунах.

Если вспомнить атмосферу на наших трибунах – это тоже было что-то невероятное.

Они были лучше, чем мы в регулярке, за счет этого получили преимущество домашнего льда, но в прошлом году у них так же было это преимущество, и все прекрасно помнят, чем это закончилось.

– Появилась информация, что по просьбе Дмитрия Квартального отключили трансляцию контрольного матча против «Нефтехимика». Как вы относитесь к тому, чтобы посекретничать в плей-офф? Не составит ли для вас это затруднение, что вы не увидите, что там сделает «Ак Барс»?

– Мы уже столько видео посмотрели, что сами попросили Дмитрия Вячеславовича отключить трансляцию, чтобы немножечко передохнуть, – заявил главный тренер .