Квартальнов про «Авангард»: «Ак Барс» сделал выводы из прошлой серии, посмотрели, где у нас не получилось. Мы поменяли игру»

поделился ожиданиями перед серией плей-офф против .

– От чего будет зависеть преимущество команд в серии «Ак Барса» и «Авангарда»?

– Думаю, нас ждет интересная серия. Она и в прошлом году была такой.

Мы знакомы с игрой «Авангарда», они знают нас. Единственный нюанс – плей-офф начинается сразу после большого перерыва. Да, провели контрольные матчи, но там накал не тот.

Здесь должна и удача присутствовать, роль вратарей будет очень большой. Нюансов много – что-то они делают лучше, что-то мы. Жду интересную серию.

– Какую минимальную задачу лично для себя вы ставите в плей-офф?

– Мы никогда не думаем так далеко. Нас ждет серьезный соперник. Мы к нему готовимся.

Сейчас нас волнует «Авангард», а ставить максимальную или минимальную задачу – не правильно.

– У вас последний год контракта с клубом. Испытываете давление, что все ждут от вас максимальный результат?

– Работая в таких больших командах, как «Ак Барс», ты всегда испытываешь давление, находишься под прицелом.

Готовишь команду, делаешь то, что считаешь нужным. Прекрасно понимаем, что все участники плей-офф хотят выиграть . Я привык к этому давлению, справляюсь с ним.

– Если «Ак Барсу» удастся пройти «Авангард» – это будет достойным отмщением?

– Мы уже забыли о прошлой серии. Мы же не будем каждый год вспоминать об отмщении.

Каждая команда хочет победить. Мы сделали выводы из той серии, посмотрели какие-то моменты, где у нас что-то не получилось. Все было по чуть-чуть.

– Насколько поменялась игра команд за этот регулярный чемпионат?

– Мы поменяли игру, в каких-то моментах действуем иначе.

Понимаем, какой набрали состав, причем полностью собрали его к 27 декабря, подольше собирали команду. С первого вбрасывания начнется интересная игра, – заявил главный тренер .