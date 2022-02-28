Квартальнов про «Авангард»: «Ак Барс» сделал выводы из прошлой серии, посмотрели, где у нас не получилось. Мы поменяли игру»

Дмитрий Квартальнов поделился ожиданиями перед серией плей-офф КХЛ против «Авангарда».
– От чего будет зависеть преимущество команд в серии «Ак Барса» и «Авангарда»?
– Думаю, нас ждет интересная серия. Она и в прошлом году была такой.
Мы знакомы с игрой «Авангарда», они знают нас. Единственный нюанс – плей-офф начинается сразу после большого перерыва. Да, провели контрольные матчи, но там накал не тот.
Здесь должна и удача присутствовать, роль вратарей будет очень большой. Нюансов много – что-то они делают лучше, что-то мы. Жду интересную серию.
– Какую минимальную задачу лично для себя вы ставите в плей-офф?
– Мы никогда не думаем так далеко. Нас ждет серьезный соперник. Мы к нему готовимся.
Сейчас нас волнует «Авангард», а ставить максимальную или минимальную задачу – не правильно.
– У вас последний год контракта с клубом. Испытываете давление, что все ждут от вас максимальный результат?
– Работая в таких больших командах, как «Ак Барс», ты всегда испытываешь давление, находишься под прицелом.
Готовишь команду, делаешь то, что считаешь нужным. Прекрасно понимаем, что все участники плей-офф хотят выиграть Кубок Гагарина. Я привык к этому давлению, справляюсь с ним.
– Если «Ак Барсу» удастся пройти «Авангард» – это будет достойным отмщением?
– Мы уже забыли о прошлой серии. Мы же не будем каждый год вспоминать об отмщении.
Каждая команда хочет победить. Мы сделали выводы из той серии, посмотрели какие-то моменты, где у нас что-то не получилось. Все было по чуть-чуть.
– Насколько поменялась игра команд за этот регулярный чемпионат?
– Мы поменяли игру, в каких-то моментах действуем иначе.
Понимаем, какой набрали состав, причем полностью собрали его к 27 декабря, подольше собирали команду. С первого вбрасывания начнется интересная игра, – заявил главный тренер «Ак Барса».