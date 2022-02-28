Лукоянов о трех победах «Ак Барса» над «Авангардом» в регулярке: «Ведем 3-0. Осталась одна игра»

рассказал о подготовке «Ак Барса» к серии против .

– Ранее когда-то была столь большая пауза без игровой практики перед стартом плей-офф?

– Неприятно, что провели столько времени без игр, и отдохнули, и сборы провели.

Когда была Олимпиада в Сочи, мы успели и отдохнуть, и провести контрольные игры в Финляндии, было даже чуть побольше игр.

Теперь же успели поболеть, отдохнуть, потренироваться. Каждый год что-нибудь происходит, но держимся, стараемся, привели себя в порядок, в боевой готовности.

– Как дела у иностранных игроков?

– Ходят, смеются. Их кормят, им есть, где спать, они свою работу выполняют. Хорошая обстановка, все нормально.

– Можно ли забыть такую серию, какая была с «Авангардом» в прошлом сезоне?

– В том году были разные разные команды. Если тогда было волнительно, реально напряженно, то в этом лично я все отпустил.

Новый сезон, новая команда. Задача та же – пройти «Авангард». Будем стараться. Прошлый сезон практически не вспоминаю.

– В регулярке трижды обыграл «Авангард». Насколько это будет иметь значение? Хотя бы на уровне уверенности?

– Мы ведем 3:0, осталась одна игра (смеется). Шучу. Никакого значения не имеет, все игры в регулярке и плей-офф разные.

Знаем, как будет играть соперник, изучили друг друга. Не думаю, что ждет что-то сверхъестественное. Будем стараться играть первым номером, – заявил нападающий казанского клуба.