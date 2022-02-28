Лукоянов о трех победах «Ак Барса» над «Авангардом» в регулярке: «Ведем 3-0. Осталась одна игра»

Артем Лукоянов рассказал о подготовке «Ак Барса» к серии против «Авангарда».
– Ранее когда-то была столь большая пауза без игровой практики перед стартом плей-офф?
– Неприятно, что провели столько времени без игр, и отдохнули, и сборы провели.
Когда была Олимпиада в Сочи, мы успели и отдохнуть, и провести контрольные игры в Финляндии, было даже чуть побольше игр.
Теперь же успели поболеть, отдохнуть, потренироваться. Каждый год что-нибудь происходит, но держимся, стараемся, привели себя в порядок, в боевой готовности.
– Как дела у иностранных игроков?
– Ходят, смеются. Их кормят, им есть, где спать, они свою работу выполняют. Хорошая обстановка, все нормально.
– Можно ли забыть такую серию, какая была с «Авангардом» в прошлом сезоне?
– В том году были разные разные команды. Если тогда было волнительно, реально напряженно, то в этом лично я все отпустил.
Новый сезон, новая команда. Задача та же – пройти «Авангард». Будем стараться. Прошлый сезон практически не вспоминаю.
– В регулярке «Ак Барс» трижды обыграл «Авангард». Насколько это будет иметь значение? Хотя бы на уровне уверенности?
– Мы ведем 3:0, осталась одна игра (смеется). Шучу. Никакого значения не имеет, все игры в регулярке и плей-офф разные.
Знаем, как будет играть соперник, изучили друг друга. Не думаю, что ждет что-то сверхъестественное. Будем стараться играть первым номером, – заявил нападающий казанского клуба.