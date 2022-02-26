Боб Хартли: «Авангард» с нетерпением ждет старта плей-офф. Мы в полной боевой готовности»

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Боб Хартли сообщил, что «Авангард» в полной боевой готовности перед стартом плей-офф.

В первом раунде клуб сыграет против «Ак Барса».

«Сейчас наступает самое интересное время сезона. Как мы все знаем, регулярный чемпионат – это долгий марафон. Сейчас впереди у нас спринт, нужно одержать 16 побед. Первая команда, которая это сделает, сможет поднять над головой Кубок Гагарина.

Я и вся наша команда с нетерпением ждем старта плей-офф. Хочу похвалить наших ребят, поскольку они очень много усердно работали, тренировались, были сконцентрированы и нацелены на подготовку к плей-офф. Эта самоотдача и воля выступать в плей-офф росла и росла. Я доволен тем, что я вижу. Мы в полной боевой готовности», – сказал главный тренер «Авангарда».

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