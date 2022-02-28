Кросби вышел на 25-е место по очкам в НХЛ. До Овечкина – 8 баллов

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Сидни Кросби вышел на 25-е место по очкам в НХЛ и приближается к Александру Овечкину.

Нападающий и капитан «Питтсбурга» забросил победную шайбу в матче с «Коламбусом» (3:2).

Теперь в активе 34-летнего канадца 1375 (502+873) очков за карьеру в 1082 играх лиге.

Он обошел американского экс-форварда «Далласа» Майка Модано и занимает 25-е место в истории по этому показателю.

24-е место занимает капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин – у 36-летнего россиянина 1383 (762+621) очка в 1249 матчах.

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