Кросби вышел на 25-е место по очкам в НХЛ. До Овечкина – 8 баллов

вышел на 25-е место по очкам в и приближается к Александру Овечкину.

Нападающий и капитан забросил победную шайбу в матче с (3:2).

Теперь в активе 34-летнего канадца 1375 (502+873) очков за карьеру в 1082 играх лиге.

Он обошел американского экс-форварда «Далласа» и занимает 25-е место в истории по этому показателю.

24-е место занимает капитан и нападающий – у 36-летнего россиянина 1383 (762+621) очка в 1249 матчах.