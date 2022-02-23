Малкин о Кросби: «Надеюсь, однажды он отдаст мне передачу на 500-й гол»

сообщил, что хочет забить свой 500-й гол с передачи .

На данный момент на счету форварда 430 шайб в 956 играх.

Кросби забил 500-й гол в лиге 15 февраля в игре против «Филадельфии» (5:4 ОТ). Он отличился в большинстве с передачи Малкина.

«Я рад за Сида. Он потрясающий игрок. Он всего этого заслуживает. Каждый гол, который он забивает. Я рад отдавать ему передачи.

Для меня это прекрасные воспоминания. Я надеюсь, что однажды он отдаст мне передачу на 500-й гол», – сказал Малкин.