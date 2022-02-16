Кросби – 2-й игрок с 500 голами в НХЛ, чья карьера началась в XXI веке. Первый – Овечкин

Капитан достиг отметки 500 голов в регулярных чемпионатах в матче с «Филадельфией» (5:4 ОТ).

Он отличился в своем 1077-м матче в карьере и стал 46-м членом «клуба 500» в истории лиги.

При этом Кросби – только второй игрок с 500 голами, чья карьера началась в XXI веке. Первым стал , вступивший в клуб в январе 2016 года.

Оба игрока дебютировали в НХЛ в сезоне-2005/06.

Сейчас ближе всех к этой отметке находится капитан «Тампы» (462 шайбы).