Кросби – 2-й игрок с 500 голами в НХЛ, чья карьера началась в XXI веке. Первый – Овечкин

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Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби достиг отметки 500 голов в регулярных чемпионатах НХЛ в матче с «Филадельфией» (5:4 ОТ). 

Он отличился в своем 1077-м матче в карьере и стал 46-м членом «клуба 500» в истории лиги. 

При этом Кросби – только второй игрок с 500 голами, чья карьера началась в XXI веке. Первым стал Александр Овечкин, вступивший в клуб в январе 2016 года. 

Оба игрока дебютировали в НХЛ в сезоне-2005/06. 

Сейчас ближе всех к этой отметке находится капитан «Тампы» Стивен Стэмкос (462 шайбы). 

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