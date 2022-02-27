Малкин забил 75-й победный гол в карьере и вышел на 2-е место в истории «Питтсбурга», обогнав Лемье. До Ягра – 3 шайбы

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Евгений Малкин забил 75-й победный гол в карьере и вышел на 2-е место в истории «Питтсбурга».

Россиянин стал автором единственной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (1:0). 

За карьеру у Малкина стало 75 победных голов. Он обошел Марио Лемье (74) и вышел на 2-е место в истории «Питтсбурга». Рекордом клуба владеет Яромир Ягр (78 победных голов). 

Отметим, что в активе капитана команды Сидни Кросби 73 таких гола, он идет на 4-м месте. 

Добавим, что среди россиян в НХЛ по этому показателю Малкин занимает 3-е место, отставая от Александра Овечкина (119) и Сергея Федорова (93). 

Малкин забил победный гол, став 2-й звездой матча с «Рейнджерс». У него 19 очков в 18 играх

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