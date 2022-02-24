«Хоккей косвенно способствует агрессии против Укpaины, в Poccии он служит для удовлетворения амбиций политиков». Фанаты против участия рижского «Динамо» в КХЛ

Фанатские объединения выступили против участия рижского в КХЛ.

«Мы обращаемся ко всем латвийским хоккеистам и болельщикам, а также ко всему латвийскому хоккейному сообществу и руководству рижского «Динамо».

Учитывая сегодняшнюю международную напряженность в результате агрессивной внешней политики России, считаем уместным высказать свое мнение о том, что любое участие латвийских хоккеистов, тренеров и судей в соревнованиях, организуемых Федерацией хоккея России (лиги КХЛ, МХЛ, ВХЛ), недопустимо, и мы не поддержим это.

Мы вынуждены дистанцироваться от участия рижского «Динамо» в проекте КХЛ, потому что хоккей как вид спорта сегодня в России сознательно используется для удовлетворения амбиций политиков страны-агрессора, а также косвенно способствует агрессии против Укpaины.

Мы не будем поддерживать агрессию ни на хоккейных площадках, ни в жизни», – говорится в заявлении нескольких объединений болельщиков из Латвии.

Сегодня министр образования и науки Латвии Анита Муйжниеце призвала рижский клуб выйти из КХЛ: «Эта история должна прекратиться».

«Динамо» играет в КХЛ с момента основания лиги в 2008 году.

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