Крикунов о рижском «Динамо» в КХЛ: «У них настроение – что «за речкой» решат. Скажет США хлопать – хлопают, скажет хохотать – хохочут, скажет плакать – плачут»

высказался о будущем рижского «Динамо» в .

– Ну уходит да уходит, что тут такого страшного. Раньше же финского клуба у нас не было, и ничего – нормально без них играли. Не хотят у нас выступать, ну и не надо.

Пусть только спасибо скажут, что Олимпиаду в первые в своей истории выиграли за счет игроков, которые выступали в КХЛ, готовясь к этом турниру.

– Значит, возвращаемся к формату Открытого чемпионата России?

– Наверное. В Латвии вон тоже разговоры идут о выходе рижского из КХЛ. Причем, это решение будет исходить от правительства, а не от клуба.

Ну и что? Разве наш хоккей из-за этого что-то потеряет? Сама Латвия понизит свой хоккейный уровень. И через три года будет играть там, где Эстония сейчас играет, там, где уже на коньках кататься толком не умеют.

– К чему в Риге в итоге склонятся – оставаться в КХЛ или нет? Какие там в принципе настроения?

– Шансы «50 на 50». Да какие там свои настроения? У них настроение – что «за речкой» решат. Скажет США хлопать – хлопают, скажет хохотать – хохочут, скажет плакать – плачут.

Вроде на будущий сезон шли разговоры, что туда пригласят Титова или Потайчука. Но сейчас непонятно – как там вообще работать? Если правительство играть запретит или «Газпром» денег не даст.

Игроки то все за то, чтобы продолжать выступать в КХЛ. Они играют дома, на приличном уровне, деньги, пусть небольшие, но получают.

А сейчас все сразу без работы останутся, придется в Европу на заработки ехать, как сейчас и в чужие клубы пробиваться, – заявил главный тренер рижского клуба.