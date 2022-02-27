Плющев о призыве Гретцки не пускать Россию на МЧМ: «Видно, захотел себя попробовать в политике. Запрет будет полным бредом, но мы от этого не умрем»

отреагировал на призыв не пускать Россию на МЧМ.

Лучший бомбардир в истории НХЛ сделал такое заявление в связи с ситуацией на Украине.

Молодежный чемпионат мира должен состояться в августе в Канаде. Такое решение было принято после отмены начавшегося в прошлом декабре турнира из-за коронавируса.

«Нам сейчас всем выкручивают руки. Я думаю, что это будет полным бредом, если нам запретят участвовать. Но чему быть, того не миновать. Ребята заигрались в политику на всех уровнях. Это было видно давно. Спорт всегда был как бы вне политики. Они сами об этом говорили.

Что они могут придумать, это их проблемы. Думаю, от их решения мы не умрем. Хоккей у нас будет жить. Гретцки был великим игроком, но неудавшимся менеджером и тренером. Видно, захотел себя попробовать на политической арене. Пускай пробует», – сказал Плющев.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.