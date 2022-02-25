Мэр Новосибирска о том, будет ли отменен МЧМ-2023: «Я место Фазеля не занимал. Мы готовимся к проведению турнира»

Анатолий Локоть высказался о возможном переносе МЧМ-2023.

Мэр Новосибирска ответил на вопрос о том, не будет ли отменен турнир в городе.

«Я место Фазеля не занимал (Рене Фазель – бывший президент ИИХФ – прим. Sports.ru). В этом отношении какие могут быть решения? Я не знаю логики?

Мы готовимся к проведению чемпионата, находимся в активной стадии реализации проекта и не собираемся притормаживать работу. Речь идет о строительстве ЛДС, благоустройстве территории, строительстве станции метро «Спортивная».

Сегодня мы встречаемся с губернатором региона и будем обсуждать гостевые маршруты, а также, как мы намерены изменять Новосибирск, что необходимо улучшить в инфраструктуре нашего города, чтобы встречать большое количество туристов, гостей, болельщиков и спортсменов, чтобы сделать обстановку праздничную, радостную для проведения большого мероприятия мирового уровня», – сказал Локоть.

24 февраля стало известно, что на площадке арены строители приступили к монтажу ограждающих конструкций – сэндвич-панелей входных групп, где будут располагаться кассы. В ускоренном темпе продолжают возводить перегородки внутри основного здания, заливать полы, прокладывать инженерные сети. Начались работы на прилегающей территории.

Начало МЧМ-2023 в Новосибирске и Омске запланировано на 26 декабря 2022 года.

Напомним, с 22 февраля вротив России вводятся различные санкции.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Новосибирская область потратит около 300 млн рублей на проведение МЧМ-2023