Губернатор Омской области об МЧМ: «Останемся спортивным регионом, какие бы санкции ни принимались. Есть планы по окончанию строительства «Арены-Омск»

Александр Бурков заявил, что возможный перенос МЧМ не скажется на строительстве «Арены-Омск».

Начало МЧМ-2023 в Новосибирске и Омске запланировано на 26 декабря 2022 года.

«Мы всегда были спортивным регионом и останемся им, какие бы санкции кто ни принимал. У нас есть планы по окончанию [строительства] «Арены-Омск». У нас есть команда «Авангард», которая должна вернуться [в Омск], она вернется.

У нас есть подрастающие пацаны, которые будут выходить на лед этой арены – и это тоже будет. В рамках каких мероприятий – чемпионатов мирового уровня, Европы, Азии или новых Олимпийских игр – это покажет время. Мы же это все уже проходили, ничего страшного здесь нет», – сказал губернатор Омской области.

Напомним, с 22 февраля против России вводятся различные санкции.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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