Гавриков про 0:4 от «Каролины»: «Именно такой результат не читался, но можно было ждать чего-то подобного. Это был второй матч за два дня»

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Владислав Гавриков сообщил, что «Коламбус» изучит ошибки, допущенные в игре с «Каролиной».

«Блю Джекетс» уступили со счетом 0:4.

«Именно такой результат не читался, но можно было ждать чего-то подобного. Мы проводили второй матч за два дня. Но это не должно быть оправданием, все команды проводят спаренные матчи.

Мы должны были под это подстроиться и показать свой лучший хоккей. А мы в этой игре допустили пару ошибок, за что расплатились.

«Каролина» – очень хорошая команда, и мы ожидали, что будет трудный матч. Для нас это был реальный вызов. К сожалению, мы с ним не справились. Но когда ты играешь против такой хорошей команды, подобный ход матча можно ожидать.

Мы посмотрим видео после этого матча. Изучим ошибки и поймем, что мы делали неправильно. Но новый поединок уже совсем скоро, мы играем дома в воскресенье. И должны быть к этому готовы. Завтра будет новый день, мы ждем следующий матч», – сказал Гавриков.

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