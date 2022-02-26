Гавриков про 0:4 от «Каролины»: «Именно такой результат не читался, но можно было ждать чего-то подобного. Это был второй матч за два дня»

сообщил, что изучит ошибки, допущенные в игре с «Каролиной».

«Блю Джекетс» уступили со счетом 0:4.

«Именно такой результат не читался, но можно было ждать чего-то подобного. Мы проводили второй матч за два дня. Но это не должно быть оправданием, все команды проводят спаренные матчи.

Мы должны были под это подстроиться и показать свой лучший хоккей. А мы в этой игре допустили пару ошибок, за что расплатились.

– очень хорошая команда, и мы ожидали, что будет трудный матч. Для нас это был реальный вызов. К сожалению, мы с ним не справились. Но когда ты играешь против такой хорошей команды, подобный ход матча можно ожидать.

Мы посмотрим видео после этого матча. Изучим ошибки и поймем, что мы делали неправильно. Но новый поединок уже совсем скоро, мы играем дома в воскресенье. И должны быть к этому готовы. Завтра будет новый день, мы ждем следующий матч», – сказал Гавриков.