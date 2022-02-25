Брэд Ларсен: «Гавриков заслужил нашивку альтернативного капитана «Коламбуса». Отличный профессионал, очень стабильный игрок»

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Брэд Ларсен объяснил, почему Владислав Гавриков стал помощником капитана «Коламбуса».

Россиянин на матч против «Флориды» впервые вышел с нашивкой альтернативного капитана команды.

«Я считаю, что он заслужил эту нашивку. Недавно я разговаривал с ним о том, как много он значит для нашей команды.

Он приносит нам много пользы каждый день, выполняя свою работу. Он отличный профессионал и всегда выходит на лед с улыбкой. При этом он очень стабильный игрок.

Мы любим его за то, что он для нас делает. На льду он боец, очень хороший боец. И я считаю, что он серьезно вырос за последнее время.

Он вырос на моих глазах. У него отличный характер. Так что у нас просто появилась возможность наградить его и показать, что мы о нем думаем.

Я считаю, что он дорос до этого. Благодаря своей игре и отношению к делу он влился в нашу группу лидеров и здорово помогает команде», – сказал главный тренер «Блю Джекетс».

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