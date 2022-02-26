Гавриков об игре с «Флоридой»: «Мне засветили клюшкой в лицо, швы наложили удачно. Жена сказала, что я выгляжу как Гарри Поттер»

Жена Владислава Гаврикова считает, что он выглядит как Гарри Поттер.

Об этом хоккеист рассказал журналистам.

В матче против «Каролины» шайба попала в голову защитнику и рассекла лицо до орбитальной кости.

– Я был готов играть. Врачи команды помогли мне, и вообще они отлично справляются со своим делом. Это был вопрос даже не меня, потому что я готов играть всегда и в любом состоянии. Но когда врачи получили уверенность, что я смогу выйти на лед – они дали мне это разрешение. Ну да, рана немного поболела. Но это нормально.

– Сколько швов потребовалось наложить?

– Не беспокойтесь об этом.

– В четверг против «Флориды» вы получили клюшкой в лицо. Теперь это. Неужели карьера модели под угрозой?

– Ну да, это были тяжелые 24 часа. Вчера мне засветили в лицо высоко поднятой клюшкой. Но удачно наложили швы. Зато моя жена сказала, что я теперь выгляжу как Гарри Поттер, – сказал Гавриков.