Николай Заварухин: «Голышеву нужно прибавлять. Это не тот Толя, что был раньше. Из Америки совсем другой хоккеист приехал»

считает, что должен играть намного лучше.

Нападающий вернулся в «Автомобилист» из системы в декабре 2021 года.

– Каким вы увидели Анатолия Голышева по его возвращению в «Автомобилист»?

– Я ему говорю это откровенно: это не тот Толя Голышев, что был раньше. Говорю в лицо, что нужно прибавлять.

Я знаю, что он может и должен играть намного лучше. С чем это связано? Будем разбираться. Я надеюсь, что он вернется на прежний уровень и даже выйдет на новый. У него для этого все есть.

– Поездки в Северную Америку, видимо, не всем идут на пользу?

– Определенно. Совсем другой хоккеист приехал. Совсем по-другому действует на льду. Раньше вылезал на ворота с броском, а сейчас шайбу отбрасывает. Будто не в своей тарелке. Надо ему покопаться в себе, – сказал главный тренер .