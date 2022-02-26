Николай Заварухин: «Голышеву нужно прибавлять. Это не тот Толя, что был раньше. Из Америки совсем другой хоккеист приехал»

Теги Автомобилист Айлендерс Николай Заварухин НХЛ АХЛ КХЛ Анатолий Голышев Хоккей

Николай Заварухин считает, что Анатолий Голышев должен играть намного лучше.

Нападающий вернулся в «Автомобилист» из системы «Айлендерс» в декабре 2021 года.

– Каким вы увидели Анатолия Голышева по его возвращению в «Автомобилист»?

– Я ему говорю это откровенно: это не тот Толя Голышев, что был раньше. Говорю в лицо, что нужно прибавлять.

Я знаю, что он может и должен играть намного лучше. С чем это связано? Будем разбираться. Я надеюсь, что он вернется на прежний уровень и даже выйдет на новый. У него для этого все есть.

– Поездки в Северную Америку, видимо, не всем идут на пользу?

– Определенно. Совсем другой хоккеист приехал. Совсем по-другому действует на льду. Раньше вылезал на ворота с броском, а сейчас шайбу отбрасывает. Будто не в своей тарелке. Надо ему покопаться в себе, – сказал главный тренер «Автомобилиста».

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