Заварухин об Олимпиаде: «Смотрели почти все матчи. По некоторым из них с работаем, смотрим, что можно взять из тактики»

считает, что в КХЛ ключевое значение имеет оборона.

– Насколько внимательно вы смотрели Олимпиаду?

– Смотрели почти все матчи. По некоторым из них с ребятами работаем, смотрим, что лучшее можно взять из тактики. Очень полезная и объемная информация.

– На Олимпиаде выступало очень много действующих или бывших игроков КХЛ. А хоккей, на ваш взгляд, был похож на то, что мы видим в лиге?

– Например, олимпийские чемпионы финны чем-то похожи по тактике на «Салават Юлаев» и «Йокерит». Тренеры этих команд близки во взглядах.

Что по другим командам? Чехи есть чехи. Мне понравилась сборная Словакии, которая приехала в Пекин с не самым сильным составом, но завоевала бронзовые медали. В КХЛ, как и на Олимпиаде, последнее время большое значение имеет оборона. Я бы сказал – ключевое. Нападающим сейчас намного сложнее забивать, чем прежде.

– «Автомобилист» довольно неожиданно стал единственной командой КХЛ, чьих игроков не было в Пекине. Отсутствие кого из ваших подопечных на Олимпиаде удивило вас больше всего?

– Если говорить про сборную России, то и до Олимпиады никого из ребят не вызывали. Так что удивления не было. Перспектива есть, но тренерскому штабу виднее, кого привлекать. А что касается других потенциальных олимпийцев, то Райан Спунер отказался. Брукса Мэйсека тоже звали в сборную Германии, но он по личным причинам решил в Пекин не ехать, – сказал главный тренер «Автомобилиста».

Напомним, сборная России проиграла финнам со счетом 1:2 в финале Олимпиады-2022.