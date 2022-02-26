Валерий Каменский: «Спартак» готовится к следующему раунду.  Жалко, что «Йокерит» не участвует, но это их выбор»

Теги Спартак Валерий Каменский Йокерит КХЛ Кубок Гагарина товарищеские матчи Чемпионат.com Хоккей

Валерий Каменский прокомментировал решение КХЛ засчитать «Йокериту» четыре поражения.

Ранее финский клуб уведомил лигу о снятии с розыгрыша Кубка Гагарина.

В регулярном чемпионате «Йокерит» занял третье место в таблице Запада и должен был сыграть со «Спартаком» в первом раунде плей-офф.

По итогам четырех технических поражений «Йокерита» «Спартак» стал победителем серии и вышел в полуфинал Западной конференции.

«Естественно, когда проводишь матчи, есть игровой тонус. «Спартаку» нужно будет искать партнеров, с кем сыграть. Очень жалко, что «Йокерит» не участвует, но это их выбор. Есть определенный регламент: если команда не выходит на игру, ей записывается техническое поражение. Регламент принят лигой, здесь мы ничего не можем сделать, только выполнять его.

«Спартак» готовится к следующему раунду, думаю, найдет партнеров, с которыми можно сыграть товарищеские матчи. А что еще приходится делать в этой ситуации? И ждать следующего соперника», – сказал советник главы наблюдательного совета «Спартака».

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