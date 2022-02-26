Валерий Каменский: «Спартак» готовится к следующему раунду.  Жалко, что «Йокерит» не участвует, но это их выбор»

Валерий Каменский прокомментировал решение КХЛ засчитать «Йокериту» четыре поражения.
Ранее финский клуб уведомил лигу о снятии с розыгрыша Кубка Гагарина.
В регулярном чемпионате «Йокерит» занял третье место в таблице Запада и должен был сыграть со «Спартаком» в первом раунде плей-офф.
По итогам четырех технических поражений «Йокерита» «Спартак» стал победителем серии и вышел в полуфинал Западной конференции.
«Естественно, когда проводишь матчи, есть игровой тонус. «Спартаку» нужно будет искать партнеров, с кем сыграть. Очень жалко, что «Йокерит» не участвует, но это их выбор. Есть определенный регламент: если команда не выходит на игру, ей записывается техническое поражение. Регламент принят лигой, здесь мы ничего не можем сделать, только выполнять его.
«Спартак» готовится к следующему раунду, думаю, найдет партнеров, с которыми можно сыграть товарищеские матчи. А что еще приходится делать в этой ситуации? И ждать следующего соперника», – сказал советник главы наблюдательного совета «Спартака».
Как сужалась география КХЛ: последовательно лишились Чехии, Украины, Словакии и Хорватии