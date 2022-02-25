Баннер с надписью «Путин – наш президент» вывесили на матче ЦСКА и «Спартака»

ЦСКА и «Спартак» поддержали президента РФ Владимира Путина.
Сегодня хоккейные клубы провели товарищеский матч.
Победу в игре одержал «Спартак» со счетом 5:0.
За скамейкой запасных ЦСКА был вывешен баннер с логотипом клуба и надписью «Путин – наш президент».
За скамейкой «Спартака» висел плакат с такими же словами.
Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.
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Фото: скриншоты трансляции «Наш спорт 1»