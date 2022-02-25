Баннер с надписью «Путин – наш президент» вывесили на матче ЦСКА и «Спартака»

и поддержали президента РФ Владимира Путина.

Сегодня хоккейные клубы провели товарищеский матч.

Победу в игре одержал «Спартак» со счетом 5:0.

За скамейкой запасных ЦСКА был вывешен баннер с логотипом клуба и надписью «Путин – наш президент».

За скамейкой «Спартака» висел плакат с такими же словами.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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Фото: скриншоты трансляции «Наш спорт 1»