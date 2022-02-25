«Спартак» вышел во второй раунд Кубка Гагарина. «Йокериту» засчитаны четыре поражения

«Спартак» стал участником второго раунда плей-офф , не проведя ни одной игры.

КХЛ присудила , с которым красно-белые должны были сыграть в первом раунде, четыре технических поражения подряд.

Отказ финского клуба от участия в розыгрыше Кубка Гагарина означает его неявку на матчи серии первого раунда плей-офф.

Таким образом, по итогам четырех технических поражений «Йокерита» становится победителем серии и проходит в полуфинал Западной конференции.

КХЛ отмечает, что остальные серии первого раунда плей-офф пройдут согласно установленному календарю.

Ранее сообщалось, что «Йокерит» в плей-офф может заменить «Торпедо».