«Спартак» вышел во второй раунд Кубка Гагарина. «Йокериту» засчитаны четыре поражения

Теги Спартак Торпедо Йокерит КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Спартак» стал участником второго раунда плей-офф КХЛ, не проведя ни одной игры.

КХЛ присудила «Йокериту», с которым красно-белые должны были сыграть в первом раунде, четыре технических поражения подряд.

Отказ финского клуба от участия в розыгрыше Кубка Гагарина означает его неявку на матчи серии первого раунда плей-офф.

Таким образом, по итогам четырех технических поражений «Йокерита» «Спартак» становится победителем серии и проходит в полуфинал Западной конференции.

КХЛ отмечает, что остальные серии первого раунда плей-офф пройдут согласно установленному календарю.

Ранее сообщалось, что «Йокерит» в плей-офф может заменить «Торпедо».

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